МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. Столичная межрегиональная транспортная прокуратура проверит исполнения требований законодательства в сфере транспортной безопасности в международном аэропорту "Шереметьево", где пассажир пронес пистолет на борт, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

Ранее представитель управления на транспорте МВД России по СКФО рассказал РИА Новости, что рейс Москва — Бургас внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону после того как один из пассажиров сообщил стюардессе, что забыл сдать травматический пистолет. Он добавил, что пассажира доставили в дежурную часть, где выяснилось, что с лицензией на оружие все в порядке. Тем не менее, за нарушение требований безопасности был составлен протокол об административном правонарушении.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подразделений ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" и ПАО "Аэрофлот", отвечающих за соблюдение требований законодательства транспортной безопасности. В том числе прокуратура проверит соблюдение сотрудниками аэропорта правил проведения предполётного досмотра пассажиров и их багажа", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 10 октября борт авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Москва-Шереметьево-Бургас, внепланово совершил посадку в аэропорту Ростова-на-Дону в целях обеспечения безопасности полета.

"Установлено, что один из пассажиров нарушил правила перевозки специальных средств на воздушном судне. Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", — говорится в сообщении.