МОСКВА, 13 окт /ПРАЙМ/. Четырнадцать рейсов отменены и 25 задержаны в московских аэропортах в ночь на воскресенье на фоне сильного дождя, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

По информации на 0.17 мск воскресенья, во "Внуково — четыре рейса задержано, один отменен, в Домодедово — 18 рейсов задержано, 13 отменено, в Шереметьево — 3 рейса задержано".

Ранее сообщалось, что синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области в субботу из-за дождя и до вечера воскресенья из-за ветра.