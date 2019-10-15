МОСКВА, 15 окт /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник проведет совещание об исполнении поручений президента и правительства, сообщила пресс-служба кабмина.

"Пятнадцатого октября Дмитрий Медведев проведет совещание об исполнении поручений президента РФ и правительства РФ. Участники совещания обсудят ход исполнения поручений главы государства и главы правительства по вопросам информатизации здравоохранения, совершенствования сферы государственных закупок работ и услуг, пользования объектами водных биологических ресурсов, развития аэропортов московского региона", — говорится в сообщении.

В совещании примут участие вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, зампреды правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова и Алексей Гордеев, а также министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, глава МВД Владимир Колокольцев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и руководители ведомств.