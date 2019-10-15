МОСКВА, 15 окт /ПРАЙМ/. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, во вторник запускает автобусы между московской станцией метро "Ховрино" и терминалом В аэропорта "Шереметьево", входящим в Северный терминальный комплекс (СТК).

Как сообщала компания, первые рейсы отправятся в 7.30 утра в обе стороны. Экспресс-автобусы будут курсировать ежедневно с 7.30 до 21.00 с интервалом отправления 15 минут в обе стороны. Сами экспресс-автобусы окрашены в фирменной стилистике "Аэроэкспресса" — красный корпус с логотипом и указанием маршрута, времени в пути. Номер маршрута – 1195.

Билеты на экспресс-автобусы продаются на сайте "Аэроэкспресса", в мобильном приложении и непосредственно при посадке у водителя, где к оплате принимаются наличные и банковские карты. Стоимость проезда составляет 150 рублей. Проезд для детей до 7 лет бесплатный без выделения отдельного места.

Маршрут экспресс-автобусов пройдет по платной трассе М-11 без дополнительных остановок, таким образом, время в пути составит порядка 20 минут. Места остановки экспресс-автобусов находятся у входа № 2 станции метро "Ховрино" и слева от выхода из терминала В аэропорта "Шереметьево". На остановочных пунктах установлены красные навигационные стелы, оборудованные онлайн-табло с расписанием движения.

По словам гендиректора "Аэроэкспресса" Алины Бисембаевой, восемь автобусов полностью готовы к выходу на линию. Салоны оборудованы багажными полками, местами для людей с ограниченными физическими возможностями, навигационными носителями.

Доехать по железной дороге из Москвы в "Шереметьево" можно "аэроэкспрессом" только до южных терминалов аэропорта — D, E и F. Северный терминальный комплекс включает терминалы B и строящийся C. В терминал В из южных терминалов можно добраться на межтерминальном "метро", собственном автомобиле или такси, маршрутках и автобусах. РЖД строят железную дорогу стоимостью 12 миллиардов рублей до северных терминалов "Шереметьево". Запустить ее планируется в 2022 году.