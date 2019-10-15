МОСКВА, 15 окт /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, усиливающий ответственность за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, предусмотрев для должностных лиц дисквалификацию за повторное или грубое нарушение условий лицензии перевозчика, следует из базы данных ГД.

"В статьи 3.11, 11.33 и 14.1.2 Кодекса (КоАП — ред.) вносятся положения, устанавливающие для должностных лиц административное наказание в виде дисквалификации за нарушения (повторное или с грубым нарушением условий лицензии) при осуществлении деятельности в сфере перевозок пассажиров и иных лиц автобусами", — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом проектируются альтернативные составы административных наказаний — административный штраф или конфискация. Суд, при рассмотрении по существу материалов по проектируемым законопроектом статьям, вправе принять решение об административном штрафе, если собственника автобуса нельзя привлечь к административной ответственности.