НУР-СУЛТАН, 16 окт /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 22 декабря запустит рейс между Екатеринбургом и Алма-Атой, сообщил в среду комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Уральские авиалинии" с 22 декабря запускают новый рейс между Екатеринбургом и Алма-Атой. Рейсы будут выполняться два раза в неделю на воздушных судах типа A320. Из Екатеринбурга вылет по пятницам и воскресеньям в 22.00, из Алматы – по понедельникам и субботам в 07.15, время местное. Продолжительность полета – 3 часа", — говорится в сообщении комитета.