МОСКВА, 17 окт /ПРАЙМ/. Более трети россиян (38%) не любят общественный транспорт из-за хамства водителей и других пассажиров, ежедневно им пользуются менее трети (30%) соотечественников, показало исследование проекта Авто Mail.ru.

Согласно данным исследования, большинство опрошенных Mail.ru эпизодически пользуются общественным транспортом. При этом 37% пересаживаются на автобус или метро во время сильных пробок.

Говоря о частоте использования общественного транспорта, 30% респондентов сказали, что ездят на нем каждый день, 18% — несколько раз в неделю, 16% — пару раз в месяц. Наиболее часто респонденты выбирают автобус (28%), метро (26%) и маршрутку (17%).

Опрошенные рассказали, что выбирают общественный транспорт, потому что это дешевле (43%), можно воспользоваться, когда выпил или авто в ремонте (38%), либо так быстрее перемещаться (28%).

По мнению респондентов, у общественного транспорта есть ряд недостатков. Больше половины (54%) считают, что в салонах холодно зимой и душно летом, больше трети (38%) отмечают хамство водителя и других пассажиров, 31% раздражают частые поломки и сбои в расписаниях.

Согласно исследованию, жители Москвы отмечают положительные изменения в системе общественного транспорта города. Пятая часть москвичей отметили повышение уровня комфорта транспорта (20%), столько же жителей столицы оценили появление метро в отдаленных районах (20%), еще 17% оценили запуск МЦК.

Исследование проводилось с 15 по 22 августа 2019 года среди 4 154 российских пользователей Авто Mail.ru.