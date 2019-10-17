ПЕРМЬ, 17 окт /ПРАЙМ/. Компания "Российские железные дороги" планирует инвестировать в модернизацию пермского эксплуатационного локомотивного депо 2 миллиарда рублей для создания Уральского центра по ремонту поездов "Ласточка", сообщил журналистам на полях V Пермского инженерно-промышленного форума заместитель начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Артем Панов.

По его словам, необходимость модернизации депо возникла в связи с растущим объемом работы в пригородном узле и планами по увеличению подвижного состава "Ласточек" в Пермском крае.

"Это будет глубокая модернизация самого депо со строительством дополнительных цехов. Мы в городе получим современное предприятие с современнейшими технологиями. Предварительный объем инвестиций — порядка 2 миллиардов рублей", — уточнил Панов.

По данным замглавы СвЖД, предварительные сроки окончания реконструкции депо — 2022-2023 годы.

"В перспективе к 2023 году в депо будет обслуживаться 80 подвижных составов, к 2030 году — 150 подвижных составов", — добавил Панов.

По информации правительства Пермского края, Уральский центр по ремонту поездов "Ласточка" в Перми даст возможность ремонтировать инновационные поезда, обеспечит объемом работы сотрудников и расширит географию работы депо: на пермской площадке смогут обслуживаться скоростные поезда от Западной Сибири и Южного Урала до регионов Приволжского федерального округа.

"Ключевое в этом то, что мы одновременно не перестаем обслуживать подвижной состав ЭД и вместе с тем начинаем обслуживать "Ласточки", обеспечивая плавный переход от электропоездов, у которых заканчивается срок службы, и приступаем одновременно к новому подвижному составу, то есть у нас простоя предприятия практически не будет", — подчеркнул Панов.