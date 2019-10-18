ЯКУТСК, 18 окт /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "Ангара" из Иркутска при посадке выкатился за пределы ВПП в аэропорту города Мирный в Якутии, пострадавших нет, сообщает пресс-служба управления МЧС по республике.

"Самолет летел в Мирный из Иркутска. На борту находился 61 человек. Пострадавших нет", — рассказали в пресс-службе.

В связи с инцидентом, аэропорт был закрыт до 11.00 часов (5.00 мск).