ЯКУТСК, 18 окт /ПРАЙМ/. Якутская транспортная прокуратура проверяет инцидент в аэропорту города Мирный, где самолет авиакомпании "Ангара" из Иркутска при посадке выкатился за пределы ВПП, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В пятницу в ГУ МЧС по Якутии поступило сообщение о том, что воздушное судно авиакомпании "Ангара", прилетевшее в город Мирный из Иркутска, выкатилось при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находился 61 человек. Пострадавших нет.

"При посадке самолет выкатился за пределы ВПП приблизительно на пять-семь метров. Проверку инцидента проводит Якутская транспортная прокуратура", — отметили в пресс-службе.