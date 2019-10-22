С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт /ПРАЙМ/. Прямое авиасообщение между Петрозаводском и Хельсинки планируется возобновить весной 2020 года, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

"Весной следующего года планируем возобновить международное авиасообщение между Карелией и Финляндией. Полеты по маршруту "Петрозаводск — Хельсинки" будет осуществлять компания "Северсталь". Она уже получила допуск Федерального агентства воздушного транспорта России на осуществление этого международного рейса", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Планируется, что между Петрозаводском и Хельсинки будут выполняться два рейса в неделю.

По словам главы Карелии, в настоящее время в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия до 2020 года" в Петрозаводске продолжается возведение здания нового аэровокзала. Пропускная способность комплекса составит 300 пассажиров в час. Современное здание позволит обеспечить высокий уровень обслуживания пассажиров, который соответствует российским и международным нормам, а также предоставит условия для их комфортного и безопасного пребывания.