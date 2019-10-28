ХАБАРОВСК, 28 окт /ПРАЙМ/. Самолеты Embraer 190 будут базироваться в международном аэропорту Хабаровск и выполнять рейсы между городами Дальнего Востока, ранее этот тип судов здесь не эксплуатировался, сообщает пресс-служба аэропорта в понедельник.

Отмечается, что готовность воздушной гавани к приему Embraer 190 согласовано Росавиацией и утверждено Дальневосточным межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Росавиации. Соответствующие изменения были внесены в свидетельство аэродрома Хабаровск (Новый).

"В аэропорту Хабаровск в конце минувшей недели впервые приняли среднемагистральный узкофюзеляжный самолет Embraer 190. Новый тип регионального воздушного судна теперь будет базироваться в аэропорту Хабаровска", — говорится в сообщении.

Отмечается, что два Embraer 190 с компоновкой салона 110 кресел начинают полеты из Хабаровска по пяти новым направлениям, которые открывает в зимний период авиакомпания Nordwind. Самолеты будут ежедневно летать во Владивосток, четыре раза в неделю в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский, три раза в неделю в Магадан и два раза в неделю в Иркутск. Самолеты принадлежат авиакомпании Pegas Fly, с которой у Nordwind заключено соглашение о совместной коммерческой эксплуатации авиарейса. Для Nordwind Хабаровск стал якорным аэропортом на Дальнем Востоке.

Уточняется, что Embraer 190 может осуществлять перелеты дальностью 3–4 тысячи километров при максимальной скорости 890 километров в час. Воздушное судно разработано бразильским авиационным конгломератом Embraer, претендующим на третье место в мире по производству самолетов.

АО "Хабаровский аэропорт" — главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск. Международный аэропорт Хабаровск — крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 миллионов пассажиров.