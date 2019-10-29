СОЧИ, 29 окт /ПРАЙМ/. РЖД собирают участников транспортной отрасли в Сочи, чтобы обсудить перспективы транзитного потенциала России, новые источники финансирования инфраструктуры, изменение грузовых тарифов, появление вагонов-отелей и развитие железнодорожного туризма, а также применение цифровых технологий и соблюдение экологических стандартов.

Речь идёт о международном транспортно-логистическом форуме "PRO//Движение.1520". Организаторы называют его главной площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития железнодорожной отрасли и выстраивания диалога между всеми участниками рынка. Форум в этом году станет уже вторым. Первый прошёл в Сочи осенью 2018 года.

"В фокусе внимания – вопросы, касающиеся повышения глобальной конкурентоспособности в железнодорожном транспортном секторе, формирования новых транспортных коридоров на евразийском пространстве и развития транзитных перевозок, наращивания пропускной и провозной способности железнодорожной инфраструктуры, обеспечения роста экономической и технологической эффективности эксплуатации и ремонта подвижного состава, развития ВСМ и интермодальных пассажирских маршрутов, применения новых "зеленых" стандартов", — говорится в сообщении на сайте мероприятия.

Участниками форума станут представители регулирующих органов, главы железнодорожных администраций СНГ и Европы, руководители компаний транспортной отрасли, банковского и инвестсектора, представители крупнейших российских и зарубежных грузоотправителей, а также железнодорожного машиностроения. Делегацию РЖД возглавит гендиректор компании Олег Белозеров.

В рамках форума пройдет ряд сессий. Участники одной из них обсудят будущее транспортной логистики: роль национальных железных дорог в эпоху глобальных изменений. Частные инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры пространства 1520, опыт инвестиций российских компаний в зарубежные проекты и опыт иностранных компаний в РФ, базовые финансовые инструменты и неклассическое проектное финансирование, а также новые источники для инфраструктурных проектов — выпуск зеленых, социальных и трафик-облигаций — станут темой другой сессии.

Пассажирская сессия будет посвящена упрощению таможенно-пограничных процедур Россия–ЕС, поездам-отелям и "вагонам здоровья", новым международным маршрутам. Цифровые платформы и сервисы, принципы доступа к транспортной инфраструктуре для грузоотправителей, унификация тарифов на перевозку металлургических грузов, новый прейскурант, обеспечение экобезопасности и другие вопросы предложены для обсуждения на мероприятиях форума.