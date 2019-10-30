ХЕЛЬСИНКИ, 30 окт /ПРАЙМ/. Движение поездов между Финляндией и Россией восстановлено, сообщает компания, управляющая железнодорожной инфраструктурой в Финляндии, Finrail.

Во вторник утром Finrail сообщила, что движение поездов на участке Луумяки до Вайниккала было прервано из-за повреждения линии электропередачи. Таким образом, сообщение с Россией было прервано.

"Движение поездов на участке Луумяки до Вайниккала, прерванное утром во вторник, восстановлено. Неисправность коснулась пассажирских и грузовых поездов, прибывающих и направляющихся в Россию. Пассажирские поезда из Санкт-Петербурга и Москвы были заменены автобусами между Вайниккала и Лаппеенранта", — говорится в сообщении.