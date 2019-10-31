МОСКВА, 31 окт /ПРАЙМ/. Силовики не обнаружили опасных предметов в самолете авиакомпании "Ютэйр" в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге после анонимного сообщения о "минировании" воздушного судна, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что поступило анонимное сообщение о "минировании" самолета рейсом "Екатеринбург-Сургут". Силовики приступили к проверке самолета. По предварительным данным, сообщить о "минировании" самолета мог один из пассажиров, опаздывавший на рейс. В УФСБ по региону сообщили, что уже задержали звонившего: это гражданин РФ 1982 года рождения. По словам представитель экстренных служб региона, мужчина был пьян.

"Самолет проверен, взрывчатых веществ не обнаружено", — сказал собеседник агентства.