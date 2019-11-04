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ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя /ПРАЙМ/. Компания-судовладелец "Наяда", в чьем ведении находится танкер "Залив Америка", где произошел взрыв и погибли люди, выплатит семьям погибших по миллиону рублей до 10 ноября 2019 года и возьмет на себя все расходы по организации похорон.

Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа. Танкер находится в безопасности, стоит у причала. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

"Компания-судовладелец выплатит семьям погибших по 1 000 000 руб. до 10.11.19. и возьмет на себя все расходы по организации погребения своих моряков", — говорится в официальном сообщении судовладельца.

Также сообщается, что жизни членов экипажа застрахованы на сумму 300 тысяч рублей и ответственность судовладельца за гибель моряков застрахована на 30 тысяч долларов на каждого члена экипажа судна. Страховые суммы будут выплачены семьям погибших через страховую компанию по завершении расследования.