МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост в конце декабря 2019 года, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая будет оператором этих перевозок.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Железнодорожное сообщение материковой России с Крымом через Украину было прервано в 2014 году. Вновь поехать в Крым поезда из городов России и обратно смогут после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, которая планируется в конце 2019 года.

"Восьмого ноября стартуют продажи билетов на пассажирские поезда по направлениям, соединяющим материковую часть России и полуостров Крым", — говорилось в сообщении "Гранд Сервис Экспресса". Выполнять регулярные пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования "Таврия" – это одно из ранних названий Крымского полуострова.

Пассажиры могут выбрать и оплатить билеты в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах компании.

Представитель "Гранд Сервис Экспресса" сообщил РИА Новости, что стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте — от 3500 рублей, в купе от 3906 рублей.

ПЕРВЫЕ МАРШРУТЫ В КРЫМ

Первый поезд в Крым поедет из Петербурга 23 декабря. Он называется "Таврия" (№7/8) и отправится с Московского вокзала Петербурга в 14:00 мск, состав пойдет в Севастополь. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути составит 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.

Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Первая "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45 мск. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.

"Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России маршрутах Москва–Санкт-Петербург.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть моста через Керченский пролив уже открыта. Запуск движения поездов по железнодорожной части моста запланирован на декабрь 2019 года.