ХАБАРОВСК, 8 ноя /ПРАЙМ/. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о начале проверки инцидента с возгоранием двигателя самолета Embraer 190, который готовился к вылету из Хабаровска в Магадан.

Ранее сообщалось, что около 7.45 (0.45 мск) пятницы один из двигателей Embraer 190 авиакомпании "Икар" загорелся во время запуска при подготовке к вылету из Хабаровска. Пожар был локализован силами аэропортовых служб. Находившиеся на борту 18 пассажиров и пять членов экипажа эвакуированы, пострадавших нет.

"По факту возгорания двигателя самолета Embraer 190 проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта)… В рамках процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", — говорится в сообщении.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, которая также проводит проверку происшествия, отправка пассажиров к месту назначения планируется в 10.55 (3.55 мск) рейсом авиакомпании "Аврора".