ХАБАРОВСК, 11 ноя /ПРАЙМ/. Новый рейс в Дубай (ОАЭ) открывается в международном аэропорту Хабаровска с 27 декабря, полеты по этому направлению из Хабаровска будут осуществляться впервые, сообщает пресс-служба аэропорта в понедельник.

"Международный аэропорт Хабаровск с 27 декабря приступит к обслуживанию нового прямого чартерного рейса, который свяжет краевой центр и крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай. Вылеты будут осуществляться с частотой раз в 10 дней в период с 27 декабря 2019 года по апрель 2020 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты будут осуществляться на широкофюзеляжном дальнемагистральном лайнере Boeing 767-300. Время в пути составит около 11 часов.

Уточняется, что чартерная программа Хабаровск – Дубай – Хабаровск реализуется авиакомпанией AZUR air совместно со стратегическим партнером – туроператором ANEX Tour.

АО "Хабаровский аэропорт" – главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск. Международный аэропорт Хабаровск — крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 миллионов пассажиров. AZUR air – динамично развивающаяся российская авиакомпания, является одним из крупнейших чартерных перевозчиков в стране.