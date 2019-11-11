МОСКВА, 11 ноя /ПРАЙМ/. РЖД совместно с АО "Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА) и портом Мукран (Германия) отправили первый контейнерный поезд, следующий по единому перевозочному документу в мультимодальном сообщении, из Китая в Европу, сообщила пресс-служба РЖД.

"ОАО "РЖД" совместно с АО "ОТЛК ЕРА" и портом Мукран реализует новый мультимодальный проект — доставку грузов по единому перевозочному документу ЦИМ/СМГС в составе контейнерных поездов сообщением Китай — Европа — Китай. Первый тестовый поезд следует по маршруту Сиань — Калининград — Гамбург. В его составе находятся 42 сорокафутовых контейнера (84 TEU) с товарами народного потребления, автомобильными запчастями и компьютерным оборудованием", — говорится в сообщении.

Впервые унифицированная накладная применяется не только для двух правовых режимов, но и для двух видов транспорта — на всем железнодорожно-морском маршруте Нового Шелкового пути, по которому следуют контейнерные поезда, и компании планируют организовать мультимодальные перевозки по единому транспортному документу на постоянной основе, также отмечают РЖД.

Указывается, что единый перевозочный документ ЦИМ/СМГС действует в правовых транспортных режимах Китая, Казахстана, России, Белоруссии и Европы, поэтому исключается необходимость переоформления накладной в пути следования поезда и возможность ошибок при переоформлении документов, оптимизируются транспортные расходы, технология и время доставки груза.

Уточняется, что со станции "Синьчжу" в Китае до порта Балтийск груз был доставлен за восемь с половиной дней, на контейнерном терминале в Балтийске была произведена перегрузка контейнеров с платформ колеи стандарта 1520 миллиметров на фидерные суда, которые доставят грузы в Германию — на железнодорожно-портовый терминал Мукран/Засниц, где они будут перегружены в вагоны европейской колеи формата 1435 миллиметров, а общее транзитное время по маршруту в обоих направлениях не превысит 14 суток.

На 11 ноября запланировано отправление встречного поезда из Германии с прибытием судна в порт Балтийск 13 ноября для последующей отправки по железной дороге в Китай, также отмечают в РЖД.