МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Кошек, собак, птиц, ежей и даже лемуров могут перевезти пассажиры российских авиакомпаний, однако, чтобы перелет прошел без проблем, перевозчики рекомендуют заранее ознакомиться с правилами провоза питомцев и заблаговременно уведомить компанию о своем намерении взять его в полет.

Пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин ранее в ноябре написал в Facebook, что перевозчик потребовал сдать его питомца — кота Виктора — в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт, отметили в "Аэрофлоте".

Как следует из опроса РИА Новости авиакомпаний, животных и птиц на рейсах российских авиалиний совершеннолетним пассажирам можно провезти как в салоне, так и багаже самолета — в зависимости от типа питомцев и требований перевозчика. Общие правила, которых придерживаются все перевозчики, требуют от пассажиров заранее уведомить компанию о намерении провезти животное с собой — не менее, чем за 48 часов до вылета. Это можно сделать, обратившись в офис, контактный центр авиакомпании или же при оформлении билета на сайте.

МОПСАМ — НЕТ

Компания может отказать в перевозке, если заявка не была подана заранее. Также взять пушистого друга с собой не получится, если квоты на перевозку животных на данном рейсе уже выбраны (например, S7 позволяет на одном рейсе провозить в багаже всего трех животных, в салоне — двух), если в самолете необогреваемый багажный отсек или же существуют ограничения на провоз данной породы и типа животного. Так, на рейсах "Аэрофлота" запрещено провозить собак брахицефальных пород: бульдогов, пекинесов, мопсов, боксеров и так далее.

Перевозка животного на борту самолета оплачивается отдельно в соответствии с установленными тарифами. Чтобы питомца допустили на рейс, необходимо заранее озаботиться оформлением ему ветеринарного паспорта, где будут отметки о выполненных прививках, в том числе, должна быть сделана прививка от бешенства и пройден карантин, также некоторые компании требуют отметки об осмотре животного ветврачом не ранее чем за пять суток до перелета. Azur Air напоминает пассажирам с собаками о необходимости иметь при себе справку из клуба о том, что животное не представляет племенной ценности.

Также обязательно прохождение ветконтроля в аэропорту вылета. Чтобы успеть пройти все процедуры, пассажирам с животными рекомендуется прибыть в аэропорт заблаговременно — за два-три часа до вылета.

КОНТРОЛЬНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ

Питомца при подготовке к поездке нужно взвесить — вес перевозимого в салоне животного с переноской по правилам большинства авиакомпаний не должен превышать 8 килограмм ("Ютэйр" допускает 10 килограмм, но только в мягкой переноске). Питомца весом свыше этого норматива (но до 50 килограмм) можно сдать в багаж. Кстати, некоторые компании позволяют перевозить в одной переноске несколько животных, если их общий вес соответствует правилам, они не конфликтуют и относятся к одному приплоду. Каждый пассажир при наличии квот имеет право взять в салон один контейнер с животным, а при оформлении в багаж — несколько (в соответствии с нормативами перевозчика).

Что касается размера и типа самой переноски (мягкая, клетка или пластиковый контейнер), правила сильно разнятся в зависимости от перевозчика, их лучше уточнять на сайтах компаний. В среднем, сумма трех измерений клетки не должна превышать 115 сантиметров. Общие требования идентичны — животное должно иметь возможность вставать в рост, поворачиваться на 360 градусов, лежать в естественной позе, доступ воздуха должен быть обеспечен, переноска должна иметь ручки для переноски и быть надежно закрыта (чтобы животное не могло самостоятельно ее открыть), дно ее должно быть водонепроницаемо и покрыто абсорбирующим материалом.

ДЕТКИ В КЛЕТКЕ

Кормить животное в полете не разрешается, а запас воды обеспечить можно. Кроме того, запрещено доставать питомца из переноски в салоне, даже во время руления или в туалете. "Аэрофлот" в правилах прописывает необходимость зафиксировать переноску к своему ремню безопасности взятым у бортпроводника удлинительным ремнем при взлете, посадке, а также в зоне турбулентности. Клетки птиц должны быть покрыты плотной светонепроницаемой тканью.

Запрещается перевозить в самолете грызунов (крыса, морская свинка, белка, шиншилла), рыб, членистоногих и пресмыкающихся (черепаха, игуана и так далее), неприрученных, а также больных, подопытных животных и птиц. А декоративных ежей, лори, хорьков, мини-кроликов, игрунков, сурикатов и фенеков разрешается провозить в багаже, если они комнатные и прирученные.