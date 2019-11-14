МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 ноября вводит ограничения на бесплатный доступ в бизнес-зал аэропорта Новосибирска для участников платинового уровня программы "Аэрофлот Бонус" и пассажиров бизнес-класса, сообщается на сайте перевозчика.

"С 15 ноября 2019 года введено ограничение на доступ в бизнес-зал в аэропорту Новосибирска для участников платинового уровня и для пассажиров класса бизнес", — говорится на сайте перевозчика.

Как отмечается, в качестве компенсации предусмотрено начисление 3 тысяч миль участникам платинового уровня, совершающим перелет из Новосибирска по билету класса эконом и бизнес. Также всем пассажирам, совершающим перелет из Новосибирска по билетам класса бизнес, в качестве компенсации будет предоставляться ваучер на сумму 2 тысячи рублей с НДС, которым можно оплатить следующие перевозки и дополнительные услуги на рейсах "Аэрофлота" в течение года с даты его оформления.

"Аэрофлот" с 15 августа начал ограничивать бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы аэропортов городов РФ. Впоследствии перевозчик снял ограничения в ряде аэропортов. Пресс-служба "Аэрофлота" ранее объясняла изменение условий доступа в залы повышенной комфортности экономической целесообразностью.