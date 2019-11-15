ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя /ПРАЙМ/. Российская делегация во главе с заместителем министра транспорта России Владимиром Токаревым обсудила в КНДР сотрудничество в области транспорта, сообщает посольство РФ в Северной Корее на своей странице в Facebook.

Отмечается, что с 12 по 13 ноября в Пхеньяне с официальным визитом находилась делегация РФ. В ее состав вошли представители министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, ОАО "РЖД", СП "РасонКонТранс", АО "Приморский газ", ООО "АТП Приморье". Целью визита было участие в девятом заседании подкомиссии по транспорту межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР.

"В ходе рабочих встреч стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области железнодорожного, автомобильного и морского транспорта и подписали протокол, в котором зафиксированы основные направления деятельности в этих сферах", — говорится в сообщении.