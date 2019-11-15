ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 ноя /ПРАЙМ/. Основной грузовой порт на юге Сахалина затопило во время шторма, сообщили в пятницу РИА Новости в диспетчерской Корсаковского морского торгового порта.

"Территория порта из-за сильного шторма в море затоплена почти до железной дороги. Однако его инфраструктура, по предварительным данным, не пострадала. Все суда накануне шторма покинули нашу акваторию", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, с территории предприятия вода постепенно уходит, хотя на проходной ее уровень доходит до полуметра.

"Пострадавших среди работников также нет", — заключил диспетчер порта.

В настоящее время в зоне влияния циклона находятся 12 муниципальных образований региона. Закрыты паромная переправа Ванино – Холмск, междугородное автобусное сообщение, в аэропорту Южно-Сахалинска задержаны на прилет и вылет несколько воздушных судов.