ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя /ПРАЙМ/. Часть рейсов в аэропортах Южно-Сахалинска и Владивостока, задержанных из-за снежного циклона, вылетели, при этом авиаузел Благовещенска все еще не принимает шесть задержанных самолетов.

Циклон в понедельник оказывает влияние на ряд дальневосточных регионов. Из-за сильного ветра и метели задерживаются десятки рейсов. В аэропорту Владивостока с утра были отменены внутренние рейсы, на прилет и вылет задерживались около десятка самолетов из российских городов, а также вылет в Токио.

По данным на середину дня, часть задержанных на вылет рейсов отправились в пункты назначения, в том числе в Токио. До сих пор задержаны самолеты в Москву, Пхеньян, Сеул, Гонконг, также откладывается прибытие рейсов из Новосибирска и Южно-Сахалинска.

В аэропорту Южно-Сахалинска РИА Новости сообщили, что в настоящее время в город прибыли с небольшими задержками из-за погодных условий в аэропортах убытия все рейсы по расписанию, кроме борта из Хабаровска, вылет которого отложен до 16.25 (8.25 мск). Из областного центра рейсы также отправлены с задержками, вызванными метеоусловиями в принимающих аэропортах.

Циклон осложнил ситуацию и в аэропорту Благовещенска, из-за снегопада все еще задерживается прилет в областной центр Приамурья шести рейсов: трех из Москвы, по одному из Новосибирска, Екатеринбурга и Южно-Сахалинска. Как сообщили РИА Новости в региональном минтрансе, максимально задерживается прилет из столицы борта "Уральских авиалиний". Самолет авиакомпании должен был по расписанию приземлиться в 7.20 утра (1.20 мск), а задерживается пока до 21.00 (15.00 мск).

Пассажиры рейсов авиакомпании "Сибирь" S7 из Новосибирска, из Москвы и компании "Уральские авиалинии" ожидают вылета в Благовещенск на запасном аэродроме в Хабаровске. Также отменен внутренний региональный рейс Свободный — Октябрьский.