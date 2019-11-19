МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила, что Путин поддержал проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска, наложив на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".

"Да, поручено представить предложения", — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикацию.

Ранее в интервью РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев говорил, что проект моста через Лену уже получил поддержку профильных ведомств и правительства, решение о его строительстве может быть принято до конца года.