МИНСК, 23 ноя /ПРАЙМ/. Количество зарядных станций для электромобилей в Белоруссии в 2021 году планируется увеличить до 500, сообщил заместитель гендиректора государственного производственного объединения "Белоруснефть" Андрей Котик.

"На данный момент очень большое (их) количество находится в стадии строительства. И к концу 2019 года количество зарядных станций будет 250. В 2021 году будет 500", — сказал Котик в интервью телеканалу ОНТ, которое было показано в субботу.

При этом он обратил внимание, что в настоящее время в стране разрабатываются дополнительные меры стимулирования для использования электромобилей, поэтому количество зарядных станций будет расти. Как уточнил Котик, сейчас в Белоруссии их 130.

В эфире ОНТ также отмечалось, что к 2023 году в республике будут доступны и супербыстрые зарядки, заправиться на которых можно будет за три-четыре минуты. Кроме того, как сообщил телеканал, Минск выступает с инициативой отменить пошлины на ввоз электромобилей, но для этого необходимо убедить партнеров по Евразийскому экономическому союзу.

В 2018 году президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о стимулировании использования электромобилей. Документом предусматриваются меры, направленные на увеличение спроса на них, а также создание зарядной и сервисной инфраструктуры. Госоператором выбрано РУП "ПО "Белоруснефть", которое обеспечивает разработку и реализацию программы. Ранее предприятие сообщало, что к 2024 году намерено покрыть страну разветвленной электрозарядной сетью, обеспечив транзит электротранспорта по белорусским дорогам.