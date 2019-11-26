ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя /ПРАЙМ/. Решение о продлении временного порядка ввоза иномарок в ДФО без системы "ЭРА-ГЛОНАСС" находится на подписи у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Продлят, документ готов, согласован, на подписи у председателя правительства. Я сейчас здесь, позвоню, узнаю о состоянии. Сомнений никаких в том, что механизм будет продлён, нет", — сказал Трутнев.

В ноябре 2018 года на встрече с властями Приморья премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею временно разрешить ввоз на Дальний Восток праворульных иномарок без установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Позже премьер сообщил, что утвердил временный порядок ввоза подержанных праворульных автомобилей для жителей ДФО, согласно которому в течение года можно будет ввозить одно транспортное средство без установки на него аппаратуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Ввезти автомобиль без кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" могут те, кто имеет постоянную регистрацию в ДФО или переселяются на постоянное место жительства на Дальний Восток. Они могут ввезти для собственных нужд в течение года одну праворульную иномарку с пробегом.

В середине октября вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил журналистам, что правительство РФ намерено продлить еще на год действие временного порядка ввоза на Дальний Восток иномарок без установки на них системы экстренного вызова при аварии "ЭРА-ГЛОНАСС.