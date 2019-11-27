МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.

Ниже приводится справочная информация о платных трассах в России.

Платная автомобильная дорога – это трасса или ее участок, за движение по которой с водителей взимается определенная плата согласно утвержденным тарифам. Она идет на содержание дороги.

Практика платных дорог в мире существует уже давно. Платные дороги и дорожные объекты, например, мосты, туннели, путепроводы и эстакады приносят неплохую прибыль государству и частному сектору. Это значительно помогает хорошему содержанию дорог, обеспечивает безопасное движение автомобилистам.

В России стали пытаться вводить платные дороги еще в 1990-е годы. В 1992 году президент РФ подписал указ "О строительстве и эксплуатации автомобильных дорог на коммерческой основе", в 1998 году указ "О дополнительных мерах по развитию сети автомобильных дорог общего пользования", уточнявший условия введения в стране платного проезда по автодорогам. В конце 1999 года правительство РФ утвердило временные правила организации эксплуатации федеральных дорог на платной основе.

8 ноября 2007 года президентом РФ был подписан закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", в котором определяется порядок функционирования и строительства платных дорог на территории России.

Согласно документу, решения об использовании автомобильных дорог на платной основе могут быть приняты в отношении: автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения; частных автомобильных дорог общего пользования. Оно может быть принято правительством России в отношении автомобильной дороги общего пользования федерального значения, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ в отношении автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, органом местного самоуправления в отношении автомобильной дороги общего пользования местного значения, собственником частной автомобильной дороги общего пользования в отношении такой автомобильной дороги.

Согласно закону, решение об использовании автомобильной дороги или участка автомобильной дороги на платной основе может быть принято при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования либо при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда до ввода в эксплуатацию строящейся или реконструируемой платной автомобильной дороги или используемого на платной основе участка автомобильной дороги.

Правом льготного проезда или проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог обладают:

– транспорт общего пользования (за исключением такси, в том числе маршрутного такси, а также автобусов, осуществляющих перевозки в междугородном и международном сообщении);

– специальные транспортные средства, оборудованные устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемые для осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции;

– транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, осуществляющие перевозки почтовых отправлений и денежных средств, а также сопровождающих почтовые отправления и денежные средства работников таких организаций;

– иные категории пользователей платными автомобильными дорогами, платными участками автомобильных дорог, категории транспортных средств, определенные собственниками платных автомобильных дорог, платных участков автомобильных дорог.

В сфере платных дорог разделяются два понятия: владелец/концессионер (то есть тот, за чьи средства дорога была построена и теперь находится в его временном владении) и оператор (занимается обслуживанием дороги).

В соответствии с Правилами оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог, утвержденными постановлением правительства РФ от 19 января 2010 года, пользование платной автомобильной дорогой осуществляется на основании договора между пользователем и оператором, согласно которому оператор обязан предоставить пользователю право проезда и организовать дорожное движение.

Пользователь заключает с оператором договор одним из следующих способов: въезжает на платную автомобильную дорогу; оплачивает проезд в пункте взимания платы; оплачивает проездной талон; приобретает в собственность или в аренду техническое средство автоматической электронной оплаты.

Размер платы за проезд по платной автомобильной дороге устанавливается оператором.

Методика расчета платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам и максимальный размер такой платы утверждаются правительством России.

Размер платы за проезд по платной автомобильной дороге может быть дифференцированным для различных категорий транспортных средств в зависимости от времени суток, дня недели или месяца года. Не допускается взимание с пользователей иных платежей, кроме платы за проезд, взимаемой оператором.

Правила наделяют операторов правом не открывать барьера (шлагбаума) и не пропускать через пункт взимания платы пользователей, избегающих оплаты проезда, оплачивающих проезд в размере меньше установленного размера (за исключением льготных категорий транспорта) или имеющих задолженность перед оператором по оплате проезда.

Согласно правилам, пользователям запрещается препятствовать нормальной работе пунктов взимания платы, в том числе: блокировать проезд через пропускной пункт; самостоятельно убирать барьер (шлагбаум) для проезда через пропускной пункт; въезжать на платную автомобильную дорогу или выезжать с платной автомобильной дороги, минуя пункт взимания платы; проезжать через пункт взимания платы, не оплатив установленной платы за проезд, за исключением льготных категорий транспорта; разрушать оборудование пунктов взимания платы или совершать иные действия, нарушающие установленный порядок проезда через пункт взимания платы и пользования платной автомобильной дорогой с целью отказа от платы, избегания платежа или оплаты платежей в размере меньше установленного.

В настоящее время платные участки имеются на трассах федерального значения М1 "Беларусь", М3 "Украина", М4 "Дон" и М11 "Москва – Санкт-Петербург", в Псковской области в приграничных зонах с соседними странами и в Санкт-Петербурге — внутригородская дорога "Западный скоростной диаметр". Концессионером большинства из них является государственная компания "Автодор". Только платные дороги Псковской области принадлежат местному комитету по транспорту, дорога "Западный скоростной диаметр" принадлежит ООО "Магистраль северной столицы" и трасса М11 частично принадлежит "Северо-Западной концессионной компании".

Первые платные дороги в Псковской области были введены в 2002 году. Сейчас есть четыре таких дороги, три из которых связывают Россию с Эстонией, Латвией и Белоруссией, а четвертая проходит внутри самой Псковской области. Дороги принадлежат местным органам власти и в отличие от всех остальных платных магистралей Российской Федерации они не были отремонтированы или заново построены.

Трасса М1 имеет всего один платный участок – с 14 по 33 километр, идущий в объезд города Одинцово. Он был введен в эксплуатацию с 2013 года, а платным стал с 1 января 2014 года. Данный участок разделен на три отрезка.

Дорога М3 "Украина", построенная в 1959-1964 годах и реконструированная в 1964-1976 годах, имеет два платных участка, находящихся в Калужской области. В марте 2017 года был введен в платную эксплуатацию участок со 124 километра по 173 километр. В декабре того же года после масштабной реконструкции запустили вторую очередь платной автомагистрали со 173 километра по 194 километр. На трассе плата за проезд взимается с участков 124-150 километр и 150-194 километр.

Дорога М-4 "Дон" была построена в 1959-1966 годы, с 1984 года она постепенно реконструируется. На ней в ноябре 1998 года был введен первый в современной истории дорог России платный участок. Это участок дороги в объезд села Хлевное длиной около 20 километров. Затем по мере реконструкции дороги постепенно вводились другие платные участки.

В настоящее время на ней действуют тринадцать платных участков, начиная с 21 километра, находящегося в Московской области.

Новая скоростная автомобильная дорога М-11 "Москва – Санкт-Петербург" идет от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Она в основном проходит параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия". Строительство автомагистрали Москва – Санкт-Петербург велось в несколько этапов, каждый из которых являлся самостоятельным инвестиционным проектом. Первый участок дороги с 15 километра по 58 километр в обход города Химок Московской области был введен в эксплуатацию 23 декабря 2014 года, а с 23 ноября 2015 года он стал платным.

28 ноября 2014 года было открыто движение на участке 258-334 километр в обход Вышнего Волочка в Тверской области, 15 декабря 2017 года – на участке 208-258 километр в обход Торжка в Тверской области.

Шестого июня 2018 года был введен в эксплуатацию участок 334-543 километр в обход населенных пунктов Бологое, Угловка и Окуловка в Тверской и Новгородской областях.

Первого сентября 2018 года открылось движение на участке 58-97 километр в обход городов Солнечногорск и Клин Московской области. Он сразу стал платным. Движение на участке 97-149 километр открыли 3 июля 2019 года. На нем в тот же день началось взимание платы. Движение на участке 543-646 километр в Новгородской и Ленинградской областях открылось 3 сентября 2019 года.

Последний участок трассы от Тосно до Санкт-Петербурга (646-684 километр) откроют 27 ноября 2019 года. С этого дня трасса начнет полностью работать. Она полностью платная. По ней путь из одной столицы до другой занимает около пяти с половиной часов. Стоимость составит около 2 тысяч рублей.