МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Порядка 52% опрошенных россиян заявили, что скорее позитивно относятся к перевозкам домашних животных в транспорте, свидетельствуют результаты ВЦИОМ.

По данным исследования, скорее негативно оценивают домашних животных в транспорте 9% опрошенных, 36% — скорее безразлично. Около 3% затруднились с ответом.

Ранее общественный резонанс вызвала история пассажира "Аэрофлота" Михаила Галина, который хотел перевезти в салоне самолета своего кота Виктора. Как сообщал Галин в соцсети Facebook, перевозчик потребовал сдать его питомца в багаж, так как вес животного превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и пообещала аннулировать мили, накопленные Галиным за время его участия в программе.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ — Спутник" проведен 23 ноября. Опрошены 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 до 60 лет, метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.