МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Первым "пассажирам", которые осмотрели и протестировали вживую полномасштабный макет нового плацкарта, понравились шкафы и индивидуальные столики для верхних и нижних полок, следует из итогов опроса, которые предоставили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Макет нового концепта плацкарта в натуральную величину со шкафами, раздвижными перегородками и столиками был презентован ФПК и разработчиком — группой "Трансмашхолдинг" (ТМХ) — в ноябре на выставке в Москве. Это был первый концепт. Производитель готовит еще два концепта. Макеты новых плацкартов будут показаны пассажирам в Москве и в регионах. Каждый сможет оставить свое мнение об увиденном и предложения. Итоговый дизайн "плацкарта будущего" представят после обсуждения всех трех концепций. ФПК допускает, что наиболее понравившиеся элементы трех концепций объединят в один итоговый вариант.

В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" РИА Новости рассказали, что во время выставки, где был представлен макет, собрано мнение 1 346 посетителей. На 78% опрошенных концепт произвел общее положительное впечатление, а 11% он совсем не понравился. При этом 84% опрошенных позитивно высказались о новом дизайне, 62% посчитали его комфортным, 76% согласились с тем, что материалы и конструкции вагона обеспечат его надежную эксплуатацию. В целом общая оценка представленной концепции составила 4,3 балла из предполагаемых 5.

Опрошенным предлагалось также отдельно оценить часть вагона со шкафом-перегородкой между полками. Индивидуализация пассажирского места по общим оценкам набрала 4,4 балла, столик для верхних пассажирских мест — 4,3 балла, шкаф-перегородка для багажа, одежды и обуви — 4,2 балла, столик для нижних пассажирских мест – удобство пользования — 4,1 балла, верхняя полка – комфортность места для сна и отдыха — 4,1 балла, размещение багажа — 4 балла.

Часть плацкарта без шкафа-перегородки между полками получила следующие оценки: нижняя полка – комфортность места для сна и отдыха — 4,6 балла, индивидуализация пассажирского места — 4,4 балла, верхняя полка – комфортность места для сна и отдыха — 4,3 балла, столик для нижних пассажирских мест — 4,3 балла, столик для верхних пассажирских мест — 4,2 балла, размещение багажа — 4,1 балла.

Боковые полки оставили у пассажиров следующие впечатления. Больше всего — в 4,5 балла — они оценили индивидуализацию пассажирского места. Удобству пользования столиком поставили 4,3 балла, нижней полке с точки зрения комфортности места для сна и отдыха — 4,3 балла, размещению багажа — 4,2 балла, верхней полке в части комфортности места для сна и отдыха — 4,1 балла. Новый дизайн концепта понравился 78% опрошенных больше, чем традиционный, а 73% согласны, что эргономика вагона стала лучше.