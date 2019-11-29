ТАЛЛИН, 29 ноя /ПРАЙМ/. Дополнительные поезда из Москвы в Таллин запустят в новогодние праздники в связи с возросшим спросом на поездки, сообщила в пятницу пресс-служба эстонской компании GoRail, которая занимается продажей билетов на пассажирские поезда дальнего следования в странах Балтии.

"Дополнительный поезд №234 отправляется из Москвы 27, 28 и 30 декабря, а также 2, 4, 5, 6 и 7 января. Вспомогательный поезд №234 отправляется из Таллина 29 декабря, а также 3, 5, 6, 7 и 8 января", — говорится в сообщении.

Ранее эстонская железнодорожная компания Eesti Raudtee объявила, что поезд Таллин – Москва с 7 февраля 2020 года станет ходить в два раза реже в периоды пониженного спроса, однако в периоды повышенного спроса поезд будет курсировать ежедневно: с 29 апреля по 11 мая 2020 года, с 29 мая по 31 августа 2020 года и 3-4 ноября 2020 года.