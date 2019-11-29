МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Обновленная взлетно-посадочная полоса аэропорта "Соловки" приняла первый рейс после реконструкции, сообщила пресс-служба Росавиации.

Авиасообщение с Соловецкими островами на период летней навигации 2019 года было ограничено из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы местного аэропорта. При этом на время проведения реконструкции воздушное сообщение с Соловками было организовано с использованием вертолетов.

"Сегодня, 29 ноября, в строгом в соответствии с графиком воздушная гавань приняла первый борт. Самолет Л-410 доставил на Соловки местных жителей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на первом и втором этапе реконструкции металлические плиты ВПП были заменены на железобетонное покрытие, построены перрон на четыре места стоянок и рулежная дорожка.

Третий этап реконструкции по плану завершится в 2020 году. В аэропорту планируется достроить 541 метр взлетно-посадочной полосы, таким образом по окончании работ ее длина составит 1500 метров.

"Создание современного аэропортового комплекса на Соловках поможет области увеличить туристический поток. И это лишь один из проектов реализуемой программы по развитию инфраструктуры архипелага. На очереди – строительство современной больницы, включающей в себя поликлинику и стационар, общеобразовательного комплекса, реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, строительство дорог, жилья и причальных сооружений", — приведены в сообщении слова первого замгубернатора Архангельской области Алексея Алсуфьева.