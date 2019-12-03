МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Количество туристического продукта на основании регулярных авиаперевозок в 2020 году будет занимать до 10% от общего объема деятельности компании, заявил генеральный директор компании TUI Россия Тарас Демура.

"Я думаю, что роль регулярных авиаперевозок в туроператорском бизнесе возрастает. Ещё два года назад количество турпакетов с регулярной авиаперевозкой равнялось нулю. Уже в 2020 году мы рассчитываем, до 10% всего объема нашей туроператорской деятельности будет базироваться именно на регулярной перевозке", — сообщил он журналистам.

По словам Демуры, авиаперевозчики все более и более охотно идут на такого рода сотрудничество.

"Мы создаём большое количество интеграций с авиакомпаниями. Так практически все ту ристические продукты, которые предлагает авиакомпания "Победа", это продукты, созданные TUI", — пояснил представитель туроператора.