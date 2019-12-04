ВЛАДИВОСТОК, 4 дек /ПРАЙМ/. Правительство Амурской области объявило конкурс по поиску инвестора для реконструкции аэропорта Благовещенска, сообщают власти региона.

В сентябре на Восточном экономическом форуме ВЭБ, правительство Амурской области и Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ, "дочка" ВЭБа) договорились о реализации проекта по реконструкции международного аэропорта Благовещенска. ВЭБ.РФ и ФРДВ готовы дать кредиты будущему инвестору проекта.

"Правительство Амурской области объявило конкурс на заключение концессионного соглашения. По его условиям победивший инвестор построит новый международный терминал, проведет реконструкцию грузового комплекса и привокзальной площади с расширением парковочной зоны. Улучшения коснутся и действующего терминала внутренних авиалиний", — говорится в сообщении.

По данным властей, реконструкция увеличит пропускную способность международного терминала аэропорта в 3,7 раза — с 80 до 300 пассажиров в час. Согласно планам, к 2022 году инвестор закончит строительство и реконструкцию объектов аэропорта. Объем инвестиций составит не менее 2,8 миллиарда рублей.