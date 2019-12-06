С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек /ПРАЙМ/. Приморский районный суд постановил заключить под стражу бывшего гендиректора компании "Больверк" Сергея Шипицина и его заместителя Евгению Фрид, обвиняемых в мошенничестве в размере 1,6 миллиарда рублей при строительстве порта в Пионерском, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Шипицин и Фрид вину не признают. Срок меры заключения под стражу до 09.01.2020", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что по подозрению в хищении в размере 1,6 миллиарда рублей, выявленного при строительстве международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области, задержаны трое подозреваемых — генеральный директор ООО "Больверк", а также бывший генеральный директор и заместитель генерального директора данной организации.

В четверг Приморский районный суд отправил под домашний арест сроком до 09.01.2020 экс-гендиректора фирмы Сергея Петрухина. Свою вину он признал.

В августе губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ввод в строй глубоководного порта в Пионерском отстает от графика минимум на девять месяцев, в качестве причины он назвал январский сильный шторм. Началось строительство в феврале 2018 года, закончить планируется в 2020 году.

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2017 года ООО "Больверк" (генеральный подрядчик) заключило государственный контракт с ФГУП "Росморпорт" (заказчик-застройщик) на строительство объекта терминала на сумму 7,4 миллиарда рублей. ООО "Больверк" получило аванс по госконтракту на общую сумму 3,63 миллиарда рублей, при этом фактическая готовность объекта составляет лишь 27%.

Следствие установило, что поступившие от ФГУП "Росморпорт" деньги направлены ООО "Больверк" на счета четырех аффилированных организаций. В дальнейшем часть денежных средств уходила в пользу "фирм-однодневок", зарегистрированных в Самарской области.

Всего сумма похищенных средств составила более 1,6 миллиарда рублей.