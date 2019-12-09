МАГАДАН, 9 дек /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. Первый самолет ТВС-2МС, приобретенный в рамках региональной программы обновления парка малой авиации у завода-изготовителя в Новосибирске, прибыл в Магадан, сообщил РИА Новости губернатор области Сергей Носов.

В Магаданской области внутрирегиональными перевозками занимается авиакомпания "Сила". Она летает по десяти направлениям, занимается доставкой грузов. Ее авиапарк состоит в основном из самолетов АН-28, многие их которых давно устарели. Власти Колымы решили самостоятельно приобретать новые воздушные суда и передавать их для эксплуатации авиаперевозчику. Сначала решили купить два самолета ТВС-2МС, авиаторы намерены проверить их в работе в экстремальных северных условиях.

"Мы обновляем парк малой авиации, наши самолёты для внутрирегиональных перевозок устарели. Сейчас прилетел один самолет ТВС-2МС, примерно через неделю прибудет второй. Новые самолеты будут работать на основные маршруты – в Омсукчан, Сусуман, Сеймчан. Кроме того, сеть полетов будет расширяться, я имею в виду маршруты. У нас в планах и Талая, и небольшие наши поселки, тот же самый Усть-Омчуг, например. В самолёте 12 мест, сделан он достаточно комфортабельно. И подходит для работы в наших условиях", — рассказал агентству Носов.

Из Новосибирска до Магадана новый самолёт с несколькими посадками добирался 22 часа. Главные его преимущества – высотность, хорошая скорость и неприхотливость при взлете и посадке, заявил РИА Новости командир воздушного судна Игорь Крыцин.

"Газотурбинный двигатель, чем холоднее, тем лучше для него. Чем выше, тем меньше расход. Есть свои преимущества. АН-2 на высоту 4 тысячи с трудом забирается, а с полной загрузкой вообще не поднимется так высоко. То есть самолет просто высотный, это очень большое преимущество, особенно для полета в горах. А Магаданская область – это, как известно, повсеместно горная местность", — сказал Крыцин.

Новые самолеты планируют также использовать для грузоперевозок и выполнения медицинских рейсов, уточнил РИА Новости директор АГУП "Авиация Колымы" Семен Истомин. "Очень универсальный самолет, способен выполнять различные задачи. Это и всевозможные лесоавиационные работы, работа на медицину катастроф. Любые задачи. При необходимости также он может переобуваться в лыжи и лететь в отдаленные поселки", — рассказал он.