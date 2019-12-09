МОСКВА, 9 дек /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аэрофлот" изменит расписание рейсов в Париж 10 декабря из-за забастовки во Франции, сообщается на сайте перевозчика.

"В связи с общенациональной забастовкой во Франции "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 10 декабря 2019 года", — говорится в сообщении.

Так, отменены рейсы SU2462 "Шереметьево"-Париж и SU2463 Париж-"Шереметьево".

Авиакомпания сообщает, что пассажиры будут отправлены последующими рейсами, которые будут выполнены на воздушных судах повышенной вместимости. "Пассажиры оповещаются через колл-центр, прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота". Информация о дальнейших изменениях в расписании будет предоставлена дополнительно", — уточняется в сообщении.

Масштабная забастовка против пенсионной реформы, в которой принимают участие разные категории французов, в том числе транспортники, началась 5 декабря. С прошлого четверга в движении общественного транспорта наблюдаются большие перебои: закрыты большинство линий метро в Париже, сокращено количество пригородных парижских электричек RER, автобусов и трамваев. Значительно нарушено движение поездов по всей Франции. Поводом для недовольства французов послужила объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.