ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 дек /ПРАЙМ/. Коммерческий директор авиакомпании "Аврора" Валерий Спиченко назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"С 17 декабря 2019 года к исполнению обязанностей главы регионального министерства приступит Валерий Спиченко. Новый министр имеет большой опыт руководства крупными транспортными предприятиями. При непосредственном участии Валерия Спиченко дальневосточная авиакомпания "Аврора" вышла в лидеры региональных авиакомпаний России", — говорится в сообщении.

По информации правительства, Спиченко проработал в авиакомпании более 17 лет. После окончания Киевского института инженеров гражданской авиации он работал инженером, затем занимал различные должности в предприятиях авиационной сферы.