УФА, 10 дек /ПРАЙМ/. Самолет ЯК — 42 рейса Уфа —Нижневартовск с 70 пассажирами на борту возвращается в аэропорт Башкирии из-за отказа одного из двигателей, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.

"Самолет ЯК —42, вылетевший по маршруту "Уфа — Нижневартовск" возвращается на аэродром Уфы из-за отказа третьего двигателя. Инцидент произошел в 21.39 (19.39 мск) с рейсом KI-9551 авиакомпании "КрасАвиа". На борту 70 пассажиров и 8 человек экипажа", — сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.

По словам собеседника, в настоящее время самолет вырабатывает топливо, расчетное время посадки 01.50 (23.50 мск).