МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Пятьдесят три рейса задержаны и 20 отменены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — в четверг утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

По информации на 02.49 мск четверга, во Внуково 10 рейсов задержано, 3 отменено; в Домодедово 27 рейсов задержано, 17 отменено; в Шереметьево 16 рейсов задержано.

Ранее синоптики предупредили о том, что столичный регион в середине недели окажется на пути холодного атмосферного фронта, вечером в среду "на дорогах станет скользко", когда температура воздуха с положительной перейдет в легкий минус.