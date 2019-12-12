ВЛАДИВОСТОК, 12 дек /ПРАЙМ/. Два моряка с арестованного в Сингапуре судна "Севастополь" попавшей под санкции компании "Гудзон" вернулись на родину, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Ранее в "Гудозоне" сообщили, что власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его. Долг образовался во время простоя судна в Сингапуре, которое компания не могла отремонтировать, так как местные компании отказывались это делать из-за боязни вторичных санкций.

"В Приморскую транспортную прокуратуру через посольство Российской Федерации в Республике Сингапур обратились два члена экипажа теплохода "Севастополь" с жалобами на неисполнение судовладельцем обязанности по их репатриации из иностранного порта. Установлено, что "Судоходная компания Гудзон" по истечении сроков действия трудовых договоров не приняло меры к репатриации российских моряков из морского порта Сингапур", — говорится в сообщении.

По данным ДВТП, компания своевременно не выплатила зарплату морякам. Транспортный прокурор внес представление руководителю судоходной компании и обратился в суд с иском.

"Задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, перечислена компенсация за ее несвоевременную выплату, оба моряка возвращены в Россию", — сообщает прокуратура.

Также суд привлек к административной ответственности в виде предупреждения компанию и ее руководителя.

США в августе 2018 года внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. Компания опровергает данные о причастности к этим поставкам.