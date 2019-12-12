МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Российская компания "Цифровая логистика", подконтрольная РЖД, предложила Белорусской железной дороге организовать транспортное обслуживание клиентов в цифровом формате, сообщает компания РФ.

"На прошедшем сегодня круглом столе "Транзитный потенциал республики Беларусь в обеспечении перевозок российских внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом", генеральный директор ООО "Цифровая логистика" Александр Кочуков предложил руководителям Белорусской железной дороги организовать транспортное обслуживание клиентов в цифровом формате", — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что эта идея прозвучала во время презентации возможностей электронной торговой площадки "Грузовые перевозки" для реализации транзитного потенциала Белоруссии, проходившей в рамках деловой программы круглого стола.

"Использование цифрового формата в организации перевозок сделает более удобными доступ клиентов к железнодорожной инфраструктуре, предоставит им возможность увеличить производительность труда и сократить свои издержки на перевозки", — поясняется в сообщении.

По данным компании, в 2020 году сторонам предстоит согласовать дальнейшие шаги по планированию и реализации этого проекта.

ООО "Цифровая логистика" создано в марте 2018 года для разработки и реализации цифровых сервисов на железнодорожном транспорте. Компания владеет и оперирует электронной торговой площадкой "Грузовые перевозки". Компания является совместным предприятием холдинга "РЖД" (51%) и ООО "ИНТЭЛЛЕКС" (49%).