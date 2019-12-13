МОСКВА, 13 дек /ПРАЙМ/. Российский производитель "Трансмашхолдинг" (ТМХ) подписал в Каире соглашение о финансировании сделки на поставку Египту пассажирских вагонов, сообщает российское посольство.

"В Каире состоялось подписание соглашения о финансировании сделки на поставку Египетским национальным железным дорогам 1300 пассажирских вагонов российско-венгерским консорциумом "Трансмашхолдинг-Венгрия КФТ", — говорится в Twitter дипломатической миссии.

Добавляется, что стоимость сделки оценивается в 1,016 миллиарда евро.

Российско-венгерский консорциум "Трансмашхолдинг Венгрия" и Египетские национальные железные дороги в сентябре 2018 года подписали договор о поставке 1,3 тысячи пассажирских вагонов с местами для сидения на сумму более 1 миллиарда евро. Срок реализации контракта — пять лет с момента его вступления в силу.

В интервью РИА Новости генеральный директор компании Кирилл Липа сообщал в октябре 2019 года, что на саммите в Сочи в октябре подписываются документы в части финансирования ТМХ с Египетскими железными дорогами, а банки будут подписывать в Египте в конце ноября-начале декабря.

ТМХ ранее сообщал, что в рамках российско-венгерского консорциума "Тверской вагоностроительный завод" (ТВЗ, входит в "Трансмашхолдинг") станет ключевым производителем компонентов, ответственным за передачу технологий и организацию производства. "ТМХ Инжиниринг" выступает в качестве ведущего разработчика, ответственного за техническую экспертизу в рамках проекта. Венгерская сторона выступит в роли производственного и финансового партнера. Половина вагонов будет произведена на венгерском заводе Dunakeszi Jarmujavito Kft. в рамках кооперации с ТВЗ, остальные — выпущены ТВЗ самостоятельно.