МОСКВА, 15 дек /ПРАЙМ/. Airbus А330 готовится выполнить аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за превышения посадочной массы воздушного судна, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Готовится к аварийной посадке А330 с сообщением Гонконг-Москва", — сказал собеседник агентства.

По его словам, во время снижения самолета сработал датчик — превышение посадочной массы. Количество людей на борту воздушного судна и обстоятельства инцидента выясняются. В соответствии с расчетным временем, борт должен был сесть в Шереметьево в 21.04 мск, по словам собеседника агентства, в настоящее время самолет летает "по кругу вокруг аэропорта".