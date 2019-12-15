МОСКВА, 15 дек /ПРАЙМ/. Airbus A330 благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика превышения посадочной массы воздушного судна, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В 21.14 мск самолет приземлился в штатной режиме в аэропорту Шереметьево", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Airbus А330 готовится выполнить аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за превышения посадочной массы воздушного судна. По данным представителя экстренных служб региона, самолет совершал рейс Гонконг-Москва. "Аэрофлот" уточнил, что самолет Москва-Гонконг вернулся в Шереметьево из-за ухудшения самочувствия пассажира.
https://1prime.ru/transport/20191215/830690552.html