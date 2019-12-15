Аварийно севший в Москве самолет, возможно, был перегружен из-за обледенения - источник
МОСКВА, 15 дек /ПРАЙМ/. Датчики аэробуса А330, аварийно приземлившегося в московском аэропорту Шереметьево, по предварительным данным, сработали из-за обледенения воздушного судна, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, что Airbus А330 готовится выполнить аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за превышения посадочной массы воздушного судна. По данным представителя экстренных служб региона, самолет совершал рейс Гонконг — Москва. "Аэрофлот" уточнил, что самолет Москва — Гонконг вернулся в Шереметьево из-за ухудшения самочувствия пассажира. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.
"По предварительным данным, произошел перегруз самолета из-за обледенения", — отметил собеседник агентства.
https://1prime.ru/transport/20191215/830690570.html