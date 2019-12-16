МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Второй за вечер воскресенья самолет — Boeing 737 — вернулся в аэропорт Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В аэропорт Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле вернулся Boeing 737 выполнявший рейс 1510 Из Москвы в Сургут", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в 23.45 воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту вылета. По предварительным данным пострадавших нет. Обстоятельства инцидента будут расследованы.