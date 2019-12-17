МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. РЖД обновили интерьеры высокоскоростных поездов "Сапсан": заменено цветовое оформление салонов и сидений, а у каждого кресла появились розетки и USB-разъемы, следует из первых фотографий, представленных РИА Новости пресс-службой компании.

"Сапсан" во вторник отмечает 10-летний юбилей. К этому событию и приурочено обновление интерьера.

"Заменена обивка и чехлы кресел, цветовое оформление салонов, произведена замена освещения с добавлением функции регулировки яркости в зависимости от времени суток, установлены кулеры с питьевой водой, заменены оконные затемняющие шторы, в каждом кресле предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств и USB-разъемы", — сообщили в РЖД.

Для детей организована отдельная игровая зона и специализированные места для размещения детских колясок в 10 вагоне, в туалетной комнате вагона 9 появился пеленальный столик.

"В бизнес-классе были заменены кресла и добавлены два купе-сьют (специально выделенная зона с двумя посадочными местами, затемненная стеклянными перегородками), поменялся интерьер "вагона-бистро" с акцентом на эргономические качества и технологичность (дополнительные беспроводные устройства зарядки для телефонов и гаджетов на столиках бистро, отдельная зоны для индивидуальных переговоров и.д.)", — рассказали в РЖД.

Компания в ближайшие два года планирует модернизировать все 16 составов.