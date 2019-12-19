МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ провела мониторинг нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), результаты которого указали, что ряд профильных министерств регионов РФ недостаточно тщательно контролирует реализацию нацпроекта, следует из сообщения ведомства.

Аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов и замруководителя Росавтодора Игорь Костюченко рассказали о промежуточных итогах реализации в 2019 году нацпроекта БКАД. По словам аудитора, проведенные Счетной палатой мероприятия указывают, что ряд профильных министерств субъектов РФ недостаточно тщательно контролирует реализацию БКАД.

"Были установлены факты: завышения начальных (максимальных) цен контрактов; признаки нецелевого использования бюджетных ассигнований дорожных фондов; оплаты невыполненных работ, а также работ ненадлежащего качества. По итогам проверок Счетная палата направила материалы в правоохранительные органы", — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, Богомолов указал на выявленные недостоверные данные о нормативном состоянии дорог и по статистическим данным, и по фактическим результатам, а также невозможность уравнять ситуацию с дорогами в разных регионах, несмотря на федеральную поддержку. Доля автодорог, соответствующих нормативным требованиям, в 21 регионе к окончанию реализации нацпроекта составит менее 50% и будет варьироваться от 25% до 49%, сообщил аудитор.

Также Богомолов заявил, что Счетная палата прорабатывает пилотный проект возможности дистанционного мониторинга объектов дорожного строительства. В свою очередь Костюченко подчеркнул, что наряду с профессиональным контролем качества за реализацией дорожной кампании внимание уделяется и обратной связи от граждан. Для этого разработано мобильное приложение "Госуслуги. Дороги", через которое россияне смогут давать оценку качеству дорожных работ, сообщать о проблемах при их производстве.